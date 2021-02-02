Gaziantep'te horoz dövüştürdüğü iddia edilen 2 kişiye para cezası uygulandı
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Gaziantep'te horoz dövüştürdüğü iddia edilen 2 kişiye para cezası uygulandı

02.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:12
Gaziantep'te horoz dövüştürdüğü iddia edilen 2 kişiye para cezası uygulandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen 2 kişiye toplam 12 bin lira para cezası kesildi, horoz dövüşünün yapıldığı yerdeki 14 kişiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen 2 kişiye toplam 12 bin lira para cezası kesildi, horoz dövüşünün yapıldığı yerdeki 14 kişiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Hazimoğlu Mahallesi'nde iki katlı evde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda kafes ve kafes içerisinde 2 horoz buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, M. A. ve İ. B'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 horoz için 12 bin lira ceza kesildi.

Adresteki 14 kişiye ise salgın tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Yaralı haldeki horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma memurlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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