Gaziantep'te, "Hitit Kültür Kapısı-Gaziantep Çarşısı" açıldı

15.10.2019 10:50

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, kentin tarihi, kültürü ve yerel ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptırılan "Hitit Kültür Kapısı-Gaziantep Çarşısı" törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli kavşağındaki açılış töreninde Hitit Kültür Kapısı-Gaziantep Çarşısı'nın imar master planı kapsamında ortaya çıktığını belirterek, Gaziantep'e gelenleri nasıl bir kente geldiklerini görmeleri ve anlamalarını istediklerini söyledi.

Gazi şehrin çok özel bir şehir olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"İçeriye girdiğiniz zaman 5 antik kenti, tarihi, medeniyeti, sanayisini göreceksiniz. Başka bir şehir düşünemezsiniz dibinizde, 40 dakika ileride koca kargaşa var. Son dönemde 150 fabrika bitirildi. Bu topraklarda doğmaktan, bu dirençli şehrin, bu imanlı, cesaretli şehrin, bu üreten şehrin, sorun çözme kapasitesi yüksek olan bu şehrin emini olmak çok özel. Rabbime şükrediyorum, sevgi yoluna, kardeşlik yoluna, barış yoluna, kalkınma yoluna her şeye rağmen devam edeceğiz. Gaziantep modeli, Dünya modeli olacaktır."

Açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ise Gaziantep'in hep güzel günlerine denk geldiğini, 2008 yılında Gazilik Beratı'nı getirdiğini hatırlatarak, "Bugün Fatma Başkanımızın diğer eserler gibi Gaziantep'e kazandırdığı, bir güzel eserin açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Ayaklarını taşa değdirmesin muzaffer gitsinler, muzaffer gelsinler." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'te hep güzel şeyler olduğunu dile getirerek, "Birçok şehir göç alıyor ama bu göçü kendi içerisinde kendine benzeten nadir şehirler vardır. Gaziantep onlardan bir tanesi. Farklılıkları zenginlik gören, zaman zaman 4-5 kat büyüyen bir iliz. Gastronomi de buranın bir gerçeği. Buradaki ürünlerle bunlara daha çok tanıtmış olacak hem de Gaziantep'in içine giremeyecek olanlar buradaki yerel ürünlere kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer de sanayisiyle yükselen Gaziantep'in ihracatta Türkiye'nin 6'ncı, istihdamda yarattığı güçle 8'nci, markalaşmada ve marka tescilinde birinci, tasarım ve inovasyonda 7'nci sırada olduğunu söyledi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da şu anda üzerine bastıkları toprakların sahip olduğu kültürün farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep Çarşısı adı altında bir karşılama merkezi yapan Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Hem Gaziantep'e, hem Oğuzeli'ne bütünüyle hitap edecek ve katma değerini artıracak bir yapı oldu. Burada bir baklava, kebap, zeytin, kurutmalık var. Bunların hepsi de bizim geçmişten bugüne getirdiğimiz, medeniyeti ve kültürü sentezlediğimiz ürünler. Yaşama biçimimizle birlikte bu topraklarda geçmiş medeniyet ve kültürleri alabildiğine kendi kültürümüzle sentezleyip bu güne getirdik. Bugün yaşadığımız kültürü ve medeniyeti de gelecek nesillere aktaracağız."

Hitit Medeniyeti'ne özgü mimarisiyle göz kamaştıran Hitit Kültür Kapısı-Gaziantep Çarşısı, 9 dönümlük araziye kuruldu. Gaziantep tarihinin anlatıldığı sinevizyon odası, hediyelik eşyaların bulunduğu dükkan, Gaziantep baklavasının sunulduğu baklavacı, Antep fıstığının satıldığı kuruyemişçi, Antep mutfağına has yemeklerin servis edildiği restoran ve kafe yer alan Kültür Kapısı önüne de Hitit uygarlığı temalı anıt dikildi.

Kaynak: AA