GAZİANTEP - Hırsızlık zanlısı tutuklandı
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GAZİANTEP - Hırsızlık zanlısı tutuklandı

15.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:14

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan C.K'yı ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GAZİANTEP - Hırsızlık zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Hırsızlık zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Hırsızlık zanlısı tutuklandı
GAZİANTEP - Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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