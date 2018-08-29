Gaziantep'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Gaziantep'te çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen eşyayla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 13 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, navigasyon cihazı, 8 oto teybi ve koltuk başı televizyon ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ç.K emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.