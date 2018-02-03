Gaziantep'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
Gaziantep'te yer altındaki internet kablolarının çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Gaziantep'te yer altındaki internet kablolarının çalınmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom'a ait yer altındaki internet kablolarının 23-31 Ocak tarihlerinde çalınmasıyla ilgili E.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, nitelikli hırsızlık suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.