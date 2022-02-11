Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.