Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 11 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 11 şüpheli tutuklandı

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı 11 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki 11 hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen 16 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

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