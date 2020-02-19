Gaziantep'te hırsızlık zanlıları polisten kaçarken yaralandı

19.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:34

Gaziantep'te çekiciyle minibüs çalan iki kişi polisten kaçmak isterken yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Beykent Mahallesi'nde bir aracın çekiciyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, çekiciyle seyir halinde olan şüphelileri durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında şüphelilerden birine kamyon çarptı, diğeri de duvardan düşerek yaralandı.

Zanlılar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA