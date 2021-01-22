Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

22.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:40
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlardaki 4 hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 8 kişi olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 8 zanlının ikametlerinde, çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet, 1 cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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