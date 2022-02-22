Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 14 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 22 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 22 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi. Zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Asayiş, Güncel, Haberler

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