GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8 hırsızlık olayının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8 hırsızlık olayının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 4 oto, 3 motosiklet ve bir evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlıları N.D, A.K, R.Ş. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D, A.K. ve G.Ö. tutuklandı, R.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı