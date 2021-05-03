GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8 hırsızlık olayının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 8 hırsızlık olayının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 4 oto, 3 motosiklet ve bir evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlıları N.D, A.K, R.Ş. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D, A.K. ve G.Ö. tutuklandı, R.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Altun Serdar Ortaç Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:02:01. #1.15#

title