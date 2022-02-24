Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 10 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 10 şüpheli, çeşitli adreslerde suçüstü yakalandı. Adreslerdeki aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi. Zanlılardan 2'i adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.