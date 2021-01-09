Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

09.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:56
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda ilçede otomobillerden çeşitli malzemeler çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve Y.D, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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