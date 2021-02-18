GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı gözaltına alındı
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GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı gözaltına alındı

18.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:01

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 motosiklet çaldıkları ve 2 iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 motosiklet çaldıkları ve 2 iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri İ.K, H.Ö, M.K, M.Ç, A.B. ve D.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin motosiklet çalması ve iş yerinden hırsızlıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı gözaltına alındı
GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı gözaltına alındı
GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı gözaltına alındı
GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasınca kaydedilen 6 zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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