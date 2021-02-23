Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

23.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:44
Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'si tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 6 iş yeri, 2 ev ve 1 açık alanda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 8 zanlıyı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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