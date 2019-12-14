Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Haber

Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Gaziantep'te bir şüpheli kepenk çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

14.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:54
Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

'te bir şüpheli kepenk çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat Mahallesi'ndeki ikametin önünden bir metal iş yeri kepenginin çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, şüpheliyi Selimiye Mahallesi'nde çalıntı malzemeyle birlikte yakaladı.

Şüphelinin yasal işlemlerine devam ediliyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler