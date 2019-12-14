Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Gaziantep'te bir şüpheli kepenk çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Gaziantep'te bir şüpheli kepenk çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat Mahallesi'ndeki ikametin önünden bir metal iş yeri kepenginin çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada, şüpheliyi Selimiye Mahallesi'nde çalıntı malzemeyle birlikte yakaladı.
Şüphelinin yasal işlemlerine devam ediliyor.