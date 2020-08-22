Gaziantep'te hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde iş yerinden ve araçtan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA