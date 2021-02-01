Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te iş makinelerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve JASAT ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te iş makinelerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve JASAT ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yavuzeli ilçesinde bir iş makinesinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelen ekipler, şüphelinin B.A olduğunu tespit etti.

Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde gözaltına alanına B.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak