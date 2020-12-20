Gaziantep'te hırsızlık yaparken yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık yaparken yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde hırsızlık yapan zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan kimlik sorgusunda zanlının 28 suç kaydı bulunan F.K. olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemelerin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal