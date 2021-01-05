Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı

05.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:12
Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Şahinbey Mahallesi'nde bir bağ evinden alarm sesinin geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Bağ evini ablukaya alan ekipler, E.İ ve M.T'yi evden çaldıkları eşyaları araca koyarken suçüstü yakaladı.

Çeşitli ev eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılara ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 1800 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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