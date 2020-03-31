Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Gaziantep'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Karataş ve Yeditepe mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. 3 otomobilden, 1 ikametten ve 2 iş yerinden olmak üzere toplam 6 adet hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA