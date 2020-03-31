Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
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Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa

Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

31.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:53
Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te iş yeri, ikamet ve otomobilden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Karataş ve Yeditepe mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. 3 otomobilden, 1 ikametten ve 2 iş yerinden olmak üzere toplam 6 adet hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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