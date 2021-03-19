Gaziantep'te hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı

19.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:04
Gaziantep'te hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-16 Mart tarihleri arasında ev ve iş yerlerindeki hırsızlık vakaları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Operasyon sayesinde 19 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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