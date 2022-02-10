Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen 2 iş yerinden yağma ve 3 hırsızlık olaylarının zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimlikleri belirlenen 6 zanlı, adreslere yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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