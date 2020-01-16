Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçlarına yönelik çalışmalarda 6 kişiyi yakalandı
Gaziantep'te polis ekipleri, yağma ve hırsızlık suçlarından bir hükümlü ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gaziantep'te polis ekipleri, yağma ve hırsızlık suçlarından bir hükümlü ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık ve yağma suçlarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Konak Mahallesinde silahlı yağma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ayrıca hırsızlık ve silahlı yağma suçundan aranan 4 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan iki ayrı otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Yapılan çalışmalarda şüphelinin 51 suç kaydı ve 4 ayrı hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs olduğunu belirlendi.
Zanlı, düzenlenen operasyona gözaltına alındı.