Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri ve kurumdan 6 hırsızlık, 4 yağma, 1 nitelikli dolandırıcılık, 3 otomobil hırsızlığı, 1 ikametten hırsızlık, 1 mabetten hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olmak üzere 20 olayı gerçekleştiren 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, 13'ü tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title