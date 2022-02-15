Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık yapan 13 zanlı tutuklandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri ve kurumdan 6 hırsızlık, 4 yağma, 1 nitelikli dolandırıcılık, 3 otomobil hırsızlığı, 1 ikametten hırsızlık, 1 mabetten hırsızlık, 3 açıktan hırsızlık ve 1 motosiklet hırsızlığı olmak üzere 20 olayı gerçekleştiren 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, 13'ü tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.