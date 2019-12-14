Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:52

Gaziantep'te park halindeki araçtan çeşitli malzemeler çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halindeki araçtan hoparlör, teyp, pense ve 4 rulo duvar kağıdını çalan şüpheliyi bahçeden çalıntı malzemeleri yüklediği araçla çıkarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki yasal işlemlere devam ediliyor.

Kaynak: AA