Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te park halindeki araçtan çeşitli malzemeler çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halindeki araçtan hoparlör, teyp, pense ve 4 rulo...

14.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:52
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

'te park halindeki araçtan çeşitli malzemeler çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halindeki araçtan hoparlör, teyp, pense ve 4 rulo duvar kağıdını çalan şüpheliyi bahçeden çalıntı malzemeleri yüklediği araçla çıkarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki yasal işlemlere devam ediliyor.

Kaynak: AA
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