Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Saha Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan K.Y. isimli şüpheli kovalamaca sonrasında yakalandı.

Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan görevliler, şüphelinin Fevzipaşa ve Saha Mahallelerinde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayının faali olduğunu ve 19 ayrı suç kaydının bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA