Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

29.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:34
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'in ilçesinde 2 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet ve İstasyon Mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin M.C, olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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