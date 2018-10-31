Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi İki Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te fiber internet kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 21 Ekim'de Sanayi Mahallesinde bir şirkete ait yer altından geçen fiber internet kablosunu çalan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının M.C.D. ve N.A. olduğunu belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınıp emniyette götürülen zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.