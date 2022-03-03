Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te, 20 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 24 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, 20 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 24 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 18 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen

suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 9 açıktan hırsızlık, 4 yağma, 3 ikametten hırsızlık, 2 otodan hırsızlık, 1 işyerinden hırsızlık ile 1 motosiklet hırsızlığı olayı olmak üzere toplam 20 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 24 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplam 18 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Haberler

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