Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın yakalandı.

09.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:26
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

'in ilçesinde iki farklı adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Menderes Mahallesi'nde iki farklı adreste meydana gelen evden hırsızlık olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli 3 kadını gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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