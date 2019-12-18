Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri yakalandı

18.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:08

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 şüpheli, 1 araç ile motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde meydana gelen araç ile motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen İ.Z, N.Ç. ve C.S. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA