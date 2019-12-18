Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 şüpheli, 1 araç ile motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalandı.

18.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:08
Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri yakalandı

'in ilçesinde 3 şüpheli, 1 araç ile motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde meydana gelen araç ile motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen İ.Z, N.Ç. ve C.S. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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