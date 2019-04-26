Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

GAZİANTEP'te, 2 otomobil ve 1 motosiklet çalan 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde çalınan 2 otomobil ve 1 motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin K.B. (20) ve F.Y. (19) olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA