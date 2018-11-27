Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Gaziantep'te, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Kavaklık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği plakası verilmeyen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 torba içerisinde yaklaşık 60 kilogram elektrik kablosu, 3 dolu kömür torbası, 1 bilgisayar monitörü, 1 testere ve 1 çekiç ele geçirildi.

Olayla ile ilgili gözaltına alınan M.A.H. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.