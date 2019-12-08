Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

08.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:28
Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

'te hırsızlık şüphelisi 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bir iş yerinin elektrik kablolarını kesen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyete götürülün şüphelilerin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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