Gaziantep'te hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bir iş yerinin elektrik kablolarını kesen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyete götürülün şüphelilerin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.