Gaziantep'te hırsızlık suçundan 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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Gaziantep'te hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Deniz Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, hakkında 2 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş.I'yı gözaltına aldı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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