Gaziantep'te hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarda 1 kişi yakalandı

06.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:02

Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, hırsızlık suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, Perilikaya Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 ses sistemi, 13 hoparlör, 1 el kamerası, 1 fotoğraf makinesi, 2 tablet, 1 led ekranı, 2 teyp başlığı, 1 oto teybi, 1 masaj aleti, 1 bilgisayar, 2 matkap, 1 elektrikli testere, 1 spiral, 1 anfi, 1 elektronik dağıtıcı, 2 elektrikli süpürge, 1 matkap, 5 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA