Gaziantep'te, hırsızlık şebekesi çökertildi (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIGaziantep'te 24 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen ve düzenlenen operasyonla yakalanan 10 şüpheliden 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.