23.08.2019 11:33

Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki ayrı işyerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesinde iki ayrı işyerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapan ekipler, M.P. ve D.U. ile çalıntı eşyaları satın alan İ.B., V.D. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.P. ve D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan M.P. ve D.U.'nun çaldıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getirmeleri de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İHA