Gaziantep'te hırsızlık operasyonu
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde elektronik malzeme çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların M.C.A. ve H.E. olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan, emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin bir beyaz eşya satan iş yerinin önünden küçük ev aletleri çaldıkları görülüyor.