Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent ve Ocaklar mahallerindeki 2 ayrı iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, H.O, N.B, S.Ö, Z.G, S.G. ve S.B, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA