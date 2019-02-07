Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobillerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 7 oto ve iş yerinden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucu şüpheliler M.T, E.D, T.Ç, E.Ç. ve O.Ö.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılardan E.D'nin evinde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu belirlenen 3 televizyon, tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden E.Ç.'nin "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme", E.D'nin ise "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA