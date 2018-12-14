Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık Pazar günü Şehitkamil Devlet Hastanesinde yatan bir hastanın cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışma kapsamında olayı gerçekleştiren şahısların A.Ç. ve M.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucu yakalanan şahısların, çaldıkları cep telefonunu Vatan Mahallesi'nde bir işyerini çalıştıran İ.K'ye sattıkları tespit edildi. Yapılan baskında işlerinde söz konusu cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca A.Ç. ve M.S'nin 29 Kasım Perşembe günü Karacaahmet Mahallesi'nde bir işyerinden de cep telefonu çaldıkları, bu telefonu da Vatan Mahallesi'nde bir işyerini çalıştıran A.K. isimli şahsa sattıkları tespit edildi ve söz konusu cep telefonu da ele geçirildi.

Yapılan incelemede A.Ç. ile M.S'nin 2 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, M.S'nin ayrıca motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi. Ele geçirilen 2 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.



Mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. ve M.S, tutuklandı.