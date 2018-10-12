Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli tarihlerde yaşanan 10 motosiklet hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 6 zanlıyı adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte ele geçirilen çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilecek.