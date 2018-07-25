Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu
Gaziantep'te 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Gaziantep'te 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mayıs ve temmuz ayı içerisinde 3 ayrı evden 6 cep telefonu, 3 yüzük, 1 çift altın küpe, 1 kol saati ile 100 lira çalan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan U.C. isimli şüpheli şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.
U.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.