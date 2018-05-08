Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarının belirlenip yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Gümüştekin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık zanlıları H.K, S.Y, U.S. ve K.M.A'yı gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada ele geçirilen ve 9 ayrı hırsızlık olayından toplandığı belirtilen eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, tutuklandı, diğer üç şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.