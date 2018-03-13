Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te, hırsızlık yaptıkları ve hırsızlık mallarına karşılık uyuşturucu madde aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İ.T, K.Ş ve D.S isimli şüpheli şahısların yakalanması yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, yaptığı çalışmalar neticesinde şahısların ikametlerine operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada, 1 tüfek, 1 silah, 89 mermi, 3 kurusıkı tabanca, 4 oto teybi, 2 bilgisayar, 1 navigasyon cihazı, 1 yazıcı, 1 yeraltı gözlem kamerası ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



"Yağma, kasten yaralama" suçlardan ayrıca arama kayıtları olduğu tespit edilen İ.T, K.Ş ve D.S emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.