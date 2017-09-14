Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te camını kırdıkları araçtaki 30 bin lirayı çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te camını kırdıkları araçtaki 30 bin lirayı çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hırsızlık zanlıları, kent merkezindeki bankadan para çekmesinin ardından aracına binen müşteriyi takibe aldı.

Yaklaşık 5 kilometrelik takip sonrası zanlılar, sürücü aracından indiği sırada camı kırarak 30 bin lirayı çalıp kaçtı.

Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüphelinin kimliği ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan K.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.