Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te camını kırdıkları araçtaki 30 bin lirayı çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hırsızlık zanlıları, kent merkezindeki bankadan para çekmesinin ardından aracına binen müşteriyi takibe aldı.



Yaklaşık 5 kilometrelik takip sonrası zanlılar, sürücü aracından indiği sırada camı kırarak 30 bin lirayı çalıp kaçtı.



Mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler, 3 şüphelinin kimliği ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.



Polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan K.Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.