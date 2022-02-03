Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı

AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde dün 5 iş yeri ve ikamette yaşanan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan 6 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

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